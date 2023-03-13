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16:04, 13 марта 2023Силовые структуры

В российском городе вводившего прихожан в транс пастора отправили в колонию

В Омске пастор получил 1,5 года колонии за психологическое насилие над прихожанами

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Омске суд вынес приговор 55-летнему местному жителю, который являлся пастором религиозной организации «Церковь Евангельских христиан "Новое Творение"» и вводил в транс прихожан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Житель российского города признан виновным по статье 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»). Он получил полтора года лишения свободы в колонии общего режима.

Следствие и суд установили, что в 2016 году омич проводил религиозные богослужения, на которых оказывал психологическое воздействие на прихожан с целью получения «добровольных» пожертвований. Его действия повлияли на психическое здоровье потерпевших.

Уголовное дело против пастора было возбуждено на основании материалов ФСБ.

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Любовь Ширижик
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