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20:34, 13 марта 2023Из жизни

28 школьниц попали в больницу после спиритического сеанса

В Колумбии 28 школьниц госпитализировали с обмороком после спиритического сеанса

Кадр: Jam Press / NYP

28 школьниц попали в больницу из-за одновременного обморока. Как сообщает New York Post, перед внезапной госпитализацией девочки проводили спиритический сеанс с доской «Уиджа».

Учащихся одной из школ города Галерас в Колумбии госпитализировали после того, как они разом потеряли сознание. Медики также отметили головокружение и тревожность в качестве симптомов. Это произошло после того, как девочки устроили спиритический сеанс в одном из классов. В больницу ученицы попали в сопровождении обеспокоенных учителей и директора школы.

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Родители детей, которые попали в больницу, были проинформированы о произошедшем. Директор школы Хьюго Торрес попросил горожан воздержаться от эмоциональных комментариев, чтобы не нагнетать панику, и сообщил, что разбирается в причинах произошедшего. По его словам, до сих пор попытки родителей и обеспокоенных граждан сделать собственные выводы об инциденте привели лишь к повышению градуса напряжения среди учащихся и учителей. В настоящее время учебное заведение ждет от врачей результатов анализов и конечного диагноза.

Несмотря на обращение директора, обеспокоенные жители Галераса бьют тревогу. Некоторые утверждают, что подобные случаи не редкость, и детей с обмороком привозят в больницу каждые несколько дней, при том что проблема голода или истощения в городе не стоит.

Пока неизвестно, будет ли полиция проводить собственное расследование в связи с произошедшим.

Ранее сообщалось о ребенке из США, который начал рассказывать матери о своей прошлой жизни, чем напугал ее. Сын рассказал женщине, что раньше его звали Пэм и он погиб при пожаре.

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Антонина Черташ
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