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09:14, 13 марта 2023Мир

В США предрекли осложнение отношений с Китаем после назначения министра обороны

Bloomberg: назначение нового министра обороны Китая осложнит отношения Пекина и Вашингтона
Ли Шанфу

Ли Шанфу. Фото: Mark Schiefelbein / AP

Назначение генерала Ли Шанфу министром обороны КНР может осложнить и без того напряженные отношения Пекина и Вашингтона. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Автор напомнил, что в феврале Соединенные Штаты сбили якобы китайский аэростат-шпион в небе над Южной Каролиной , а в прошлом году произошла эскалация вокруг Тайваня. При этом контакты представителей министерств обороны США и Китая не поддерживались с ноября, пишет издание.

Отмечается, что новый глава китайского оборонного ведомства выступает за военно-дипломатическую работу с упором на «служение политической дипломатии», взаимную интеграцию военных и гражданских ресурсов путем сближения компаний и вооруженных сил держав.

Накануне Всекитайское собрание народных представителей (высший законодательный орган КНР) утвердило министром обороны Ли Шанфу. Он сменил на этом посту генерал-полковника Вэй Фэнхэ, возглавлявшего Народно-освободительную армию Китая с 2018 года.

Марина Совина
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