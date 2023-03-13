10-летнюю россиянку насмерть придавило упавшими футбольными воротами

В Саратовской области 10-летняя девочка погибла под упавшими на нее футбольными воротами

В селе Титоренко Саратовской области 10-летняя девочка погибла на спортплощадке. Ее придавило воротами для игры в мини-футбол, сообщает региональное управление СК России.

По версии следствия, школьница забралась на незакрепленные ворота и стала раскачиваться. Не устояв на земле, конструкция упала вместе с находившимся на ней ребенком и придавила россиянку. Госпитализированная школьница скончалась в больнице.

По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело, задержан глава Безымянского муниципального образования Энгельсского района области, а также экс-директор компании «Энгельсремонт». Их подозревают в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Решается вопрос об избрании обоим фигурантам меры пресечения.

Ранее в Москве восьмилетний мальчик впал в кому, выполняя гимнастическое упражнение в спорткомплексе. Ребенок хотел сделать «солнышко», но сорвался с перекладины и упал на пол. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.