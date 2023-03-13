Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:38, 13 марта 2023Россия

10-летнюю россиянку насмерть придавило упавшими футбольными воротами

В Саратовской области 10-летняя девочка погибла под упавшими на нее футбольными воротами

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В селе Титоренко Саратовской области 10-летняя девочка погибла на спортплощадке. Ее придавило воротами для игры в мини-футбол, сообщает региональное управление СК России.

По версии следствия, школьница забралась на незакрепленные ворота и стала раскачиваться. Не устояв на земле, конструкция упала вместе с находившимся на ней ребенком и придавила россиянку. Госпитализированная школьница скончалась в больнице.

По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело, задержан глава Безымянского муниципального образования Энгельсского района области, а также экс-директор компании «Энгельсремонт». Их подозревают в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Решается вопрос об избрании обоим фигурантам меры пресечения.

Ранее в Москве восьмилетний мальчик впал в кому, выполняя гимнастическое упражнение в спорткомплексе. Ребенок хотел сделать «солнышко», но сорвался с перекладины и упал на пол. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
В США назвали причину больших потерь ВСУ в Артемовске
Сыгравшему Михаила «Горшка» Горшенева актеру подняли зарплату за уборку двора
Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа и переднего зуба
Лукашенко заявил об абсолютном доверии между Белоруссией и Ираном
За молодежную сборную Франции на ЧЕ-2023 по борьбе выступят уроженцы Чечни
Леди Гага вышла на сцену без макияжа и восхитила фанатов
Зависимость российской экономики от кризиса банковской системы США оценили
Журналист Караулов отреагировал на уголовное дело о клевете на Михалкова
Предложено новое средство для легкого и безопасного похудения
На Украине сообщили о смене командующего группировкой «Север»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.