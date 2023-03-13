Британия начала разрабатывать собственные санкционные режимы

Великобритания планирует разработать собственные санкционные режимы

Великобритания опубликовала свою оборонную и внешнеполитическую стратегию, согласно которой страна планирует активизировать работу по введению санкций, в том числе в отношении России. Также Лондон собирается разработать санкционные режимы, передает РИА Новости.

«Великобритания усилит свои экономические возможности для усиления успеха этих инструментов, ограничивающих действия России на Украине», — сказано в документе.

Также отмечается, что правительство будет наращивать опыт и разрабатывать автономные санкционные режимы для быстрой реакции на будущие угрозы для экономики государства.

Ранее министр хозяйства (экономики) Сербии Раде Баста выступил с призывом к правительству принять решение насчет введения санкций против России, указав на то, что страна может заплатить высокую цену за отказ поддержать Запад в данном вопросе.