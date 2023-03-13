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15:39, 13 марта 2023Россия

В российском городе упавшая кабина лифта раздавила рабочего

В Самаре кабина лифта в одном из домов упала на рабочего, он погиб

Фото: СУ СКР по Самарской области

В Самаре кабина лифта в одном из домов города упала на рабочего и насмерть его раздавила. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Самарской области.

Там уточнили, что 22-летний мужчина погиб в воскресенье, 12 марта. Он занимался заменой лифтового оборудования в доме на улице Невской. Тогда на него упала кабина лифта, россиянин скончался на месте.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в Уфе рабочий упал в шахту лифта с высоты восьмого этажа и выжил. Это произошло, когда он устанавливал обогреватели. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и переломами ног.

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Анастасия Шейкина
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