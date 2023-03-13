Бывшего сотрудника МВД осудили за взятки в виде бесплатных морских прогулок

Бывшего начальника транспортной полиции Сочи осудили за взятки в виде морских прогулок

Бывшего начальника Сочинского линейного отдела МВД России на транспорте Олега Молчанова приговорили к трем с половиной годам колонии за получение взяток и превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Ему также запретили работать в правоохранительных органах в течение четырех лет и оштрафовали на миллион рублей. Бизнесмен Андрей Островский получил три года и три месяца условно за незаконное предпринимательство и дачу взятки. Его оштрафовали на 300 тысяч рублей. Фигуранты полностью не признали вину.

По данным следствия, Молчанов неоднократно бесплатно заказывал еду в кафе «Бригантина» и также пользовался скидкой 50 процентов в этом заведении. За это он закрывал глаза на нарушения. Кроме того, он неоднократно получал взятки в виде бесплатных морских прогулок от коммерсантов, занимающихся организацией прогулок на моторных катерах. Также он получал от них деньги.

Ранее сообщалось, что под Курском осудили на восемь лет начальника полиции за взятки от игорного бизнесмена.