Экспорт одного металла из России рухнул на 70 процентов

ФТС: экспорт российского свинца упал в 2022 году на 70 процентов

Экспорт российского свинца и изделий из него в 2022 году рухнул на 70 процентов — с 264 до 80 миллионов долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Закупки этого металла российскими компаниями также сократились — на 56 процентов, с 21,3 до 9,4 миллиона долларов. Упал и экспорт черных металлов: в прошлом году российские поставщики продали на 15 процентов меньше, чем в 2021-ом (на 24,5 миллиарда долларов). На ту же долю сократился и их импорт — с 5,9 до 5 миллиардов долларов.

При этом поставки изделий из черных металлов за рубеж выросли на 9 процентов, до 4,3 миллиарда. Импорт таких изделий сократился на 10 процентов, с 6,5 до 5,8 миллиарда. Экспорт алюминия и изделий из него удалось нарастить на 7 процентов, до 9,18 миллиарда долларов, однако его ввоз сократился на 11 процентов, до 1,27 миллиарда.

Ранее в марте Минстрой пожаловался на высокие цены на металл в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Ведомство попросило проверить цены на металлопродукцию, так как в настоящее время наблюдается их стремительный рост. Аналогичное подорожание отмечалось и в 2020, и 2021 годах.

