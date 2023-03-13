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12:02, 13 марта 2023Культура

В сети появился полноценный трейлер ремейка «Русалочки»

Студия Disney опубликовала полноценный трейлер ремейка «Русалочки»

Киностудия Disney опубликовала полноценный трейлер ремейка анимационного фильма «Русалочка». Видеоролик появился на YouTube-канале компании.

В ролике были показаны кадры с исполнительницей главной роли Холли Бейли, а также с Джоном Хауэр-Кингом, сыгравшем принца Эрика, Мелиссой Маккарти, сыгравшей Урсулу и Хавьером Бардемом в роли Тритона. Премьера проекта назначена на 26 мая этого года.

В центре сюжета картины — история русалочки Ариэль, которая спасает от смерти после кораблекрушения принца Эрика и влюбляется в него. Героиня мечтает стать человеком и соглашается на сделку с морской ведьмой Урсулой, которая превращает ее хвост в ноги в обмен на ее голос.

Режиссером ремейка выступил Роб Маршалл, ранее работавший над фильмами «Чикаго» и «Мемуары гейши».

В конце декабря прошлого года автор картины прокомментировал выбор темнокожей актрисы на главную роль.

Ранее стали известны лауреаты премии «Оскар-2023».

Анастасия Астахова
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