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14:56, 13 марта 2023Экономика

Поставки российских нефтепродуктов упали после начала действия эмбарго

Reuters: в феврале поставки российских нефтепродуктов сократились на 10 процентов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Отгрузки российских нефтепродуктов в феврале 2023 года сократились по сравнению с январем на 10,4 процента в посуточном выражении, до 9,531 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные отраслевых источников и собственные расчеты сообщает Reuters.

Наиболее сильное падение зафиксировано в портах Азово-Черноморского бассейна, однако, как утверждают собеседники агентства, в этом случае причиной может быть и продолжительная штормовая погода, из-за которой закрывались порты Новороссийска и Туапсе.

Поставки нефтепродуктов через порты Балтийского моря упали на 4,1 процента в посуточном выражении, до 5,665 миллиона тонн. А вот экспорт на Дальнем Востоке, напротив, вырос на 18,9 процента, до 576 тысяч тонн.

Такая динамика наблюдается на фоне вступления в силу европейского эмбарго на российские нефтепродукты и потолка цен на них, установленного ЕС и странами G7. Эксперты ожидали сложностей при перенаправлении тех объемов, что поставляли в Европу, на другие рынки, и говорили, что справиться с ограничениями будет сложнее, чем в случае с сырьем.

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Ранее аналитическая компания Kpler заметила, что в феврале количество судов с российским дизельным топливом, дрейфующих в открытом море в поисках покупателей, выросло в несколько раз. Танкеры находятся у берегов Европы, Африки и Латинской Америки, в общей сложности в них, по состоянию на 5 марта, было загружено 4,4 миллиона баррелей, что стало рекордным объемом за всю историю наблюдений.

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Платон Щукин
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