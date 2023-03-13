Создан измеряющий уровень напряжения в тканях метод УЗИ

Science Advances: создан новый уникальный метод УЗИ

Ученые из Университета Шеффилда, Гарварда, Университета Цинхуа и Университета Голуэя создали метод УЗИ (ультразвукового исследования), который может измерять уровень напряжения в тканях — важного показателя некоторых заболеваний. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Ультразвуковые аппараты используют звуковые волны для создания изображений органов внутри человеческого тела. Однако полученных данных зачастую недостаточно для полноценного диагноза.

Уникальный способ основан на измерении напряжения, которое возникает во всех живых тканях. Эта идея была взята из проекта для железнодорожной инфраструктуры, который подразумевает применение звуковых волн для измерения напряжения вдоль железнодорожных путей: чем больше напряжение, тем быстрее распространяются звуковые волны. Перенеся эту технологию на медицинское оборудование, авторы заставили аппарат посылать две звуковые волны в разных направлениях.

В результате медики могут измерить натяжение любого типа мягких тканей, то есть патологии, которые возникают при заболеваниях. При этом предыдущие ультразвуковые методы с трудом могли выявить разницу между разными состояниями тканей.

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