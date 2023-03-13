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09:30, 13 марта 2023Спорт

Российский форвард «Вегаса» забил дебютный гол в НХЛ и помог команде победить

Российский форвард «Вегаса» Дорофеев забил дебютный гол в НХЛ и помог команде победить
Павел Дорофеев

Павел Дорофеев. Фото: Jeff Le / USA Today Sports / Reuters

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Сент-Луис Блюс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:3. «Вегасу» помог победить гол российского форварда Павла Дорофеева. Также он отметился результативной передачей. Для 22-летнего игрока это дебютные набранные в НХЛ очки.

«Вегас» после 67 сыгранных матчей занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Западной конференции. В активе клуба 88 очков. «Сент-Луис» располагается на 11-м месте, имея на счету 63 очка.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 14 апреля, после чего начнется плей-офф. Действующим победителем Кубка Стэнли является «Колорадо Эвеланш».

Дарья Коршунова
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