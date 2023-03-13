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12:46, 13 марта 202369-я параллель

Российская экспедиция собралась проехать тысячи километров по Арктике на машинах

Экспедиция из Якутска проедет 4,8 тысячи километров и соединит арктические полюса холода

Фото: InYakutia

В Якутске стартовала экспедиция Sakha Arctic Expedition-2023, участникам которой предстоит преодолеть на машинах более 4,8 тысячи километров, в том числе и по Арктике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства развития туризма и территориального маркетинга.

Подготовка к поездке началась осенью 2022 года. В команду экспедиции вошли десять человек, включая шестерых представителей туриндустрии Якутии и двоих туристов. Участники проекта собираются изучить пути развития арктического туризма в регионе, а также расширить возможности зимнего палаточного отдыха. Кроме того, экспедиция протестирует эффективность различной экипировки в походных условиях.

В распоряжении россиян две машины ГАЗ «Соболь» и Toyota Land Cruiser, на которых они пересекут шесть районов Якутии, включая четыре арктических. Маршрут проложен по автозимникам рек Лена, Индигирка, Яна, а также проходит через полюса холода Оймякон и Верхоянск.

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Путешественники собираются узнать об истории посещаемых ими районов и побывать на местных мероприятиях. Они примут участие в фестивале «Полюс холода — Верхоянск», празднике оленеводов в поселке Тополиный, а также совершат восхождение на горы Кисилях. Экспедиция планирует вернуться в Якутск к концу марта.

Ранее стало известно, что МЧС России проведет масштабную экспедицию в Арктике в рамках межведомственных учений. Специалисты отработают новые способы и методы спасения терпящих бедствие. В Арктике также будут испытаны перспективные образцы техники, оборудования, экипировки и снаряжения.

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Константин Лысяков
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