Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:29, 14 марта 2023Мир

В НАТО усомнились в своих возможностях воевать в Арктике

Bloomberg: войска членов НАТО плохо приспособлены к вероятным военным действиям в Арктике

Фото: Yves Herman / Reuters

Войска членов НАТО в Арктике плохо подготовлены к вероятным военным действиям в Арктике и не приспособлены к резкой смене температур, аэродромы и логистические базы в США и Канаде построены без учета этих особенностей и могут выйти из строя из-за климатических условий. О сомнениях западных военных в своих возможностях воевать в условиях низких температур сообщают обозреватели Bloomberg.

«Арктические страны, такие как США и Канада, сталкиваются с инженерными проблемами. [Пентагоном] был сделан вывод, что власти делают недостаточно для адаптации к климатическим изменениям. Таяние вечной мерзлоты, вкупе с оттаиванием подземных вод, могут повредить взлетно-посадочные полосы [аэродромов] и дороги, используемые для снабжения местных гарнизонов. Более того, сильные метели могут вывести из строя РЛС», — говорится в материале.

Отмечается, что резкий перепад температур в арктических погодных условиях представляет собой проблему не только для баз, но и для самих военнослужащих и техники, которая быстрее изнашивается и сложнее обслуживается.

Материалы по теме:
НАТО много не бывает Иностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России
НАТО много не бываетИностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России
17 мая 2019
«Это переломный момент» Россия готова ввести войска для защиты ДНР и ЛНР. Чем на это ответит НАТО?
«Это переломный момент»Россия готова ввести войска для защиты ДНР и ЛНР. Чем на это ответит НАТО?
23 февраля 2022

«Более экстремальная и менее предсказуемая погода оставляет меньше места для ошибок — необходимо учитывать каждую мелочь, от запоминания того, куда вы положили свои варежки, до очистки вашей техники от снега до того, как он растает и снова замерзнет», ​​— поделился Синдре Хагенсен, унтер-офицер норвежского артиллерийского дивизиона.

Ранее в США признали, что Арктика приобретает все большее стратегическое значение и является новым местом столкновения интересов Москвы и Вашингтона. Отмечается, что Россия усиливает военное присутствие в Арктике и в случае противостояния с США и НАТО сможет нанести серьезный ущерб противнику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Названа причина продления Россией зерновой сделки
Сотрудники Wildberries объяснили решение устроить забастовку
Дерипаска посоветовал россиянам быстро продать доллары
Президент Узбекистана проехался по разбитой дороге и разочаровался в ее качестве
Пьяный россиянин заживо сжег облаявшего его декоративную собаку бездомного пса
В Британии спрогнозировали наводнение после обильных снегопадов
На Украине заявили о продаже яблок ВСУ по завышенной цене
Украина начала производить снаряды для танков вместе со страной НАТО
В Думе приняли законопроект о доставке пенсий только одним способом
В Сочи скончался месячный ребенок российского блогера-сыроеда
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.