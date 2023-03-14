В НАТО усомнились в своих возможностях воевать в Арктике

Bloomberg: войска членов НАТО плохо приспособлены к вероятным военным действиям в Арктике

Войска членов НАТО в Арктике плохо подготовлены к вероятным военным действиям в Арктике и не приспособлены к резкой смене температур, аэродромы и логистические базы в США и Канаде построены без учета этих особенностей и могут выйти из строя из-за климатических условий. О сомнениях западных военных в своих возможностях воевать в условиях низких температур сообщают обозреватели Bloomberg.

«Арктические страны, такие как США и Канада, сталкиваются с инженерными проблемами. [Пентагоном] был сделан вывод, что власти делают недостаточно для адаптации к климатическим изменениям. Таяние вечной мерзлоты, вкупе с оттаиванием подземных вод, могут повредить взлетно-посадочные полосы [аэродромов] и дороги, используемые для снабжения местных гарнизонов. Более того, сильные метели могут вывести из строя РЛС», — говорится в материале.

Отмечается, что резкий перепад температур в арктических погодных условиях представляет собой проблему не только для баз, но и для самих военнослужащих и техники, которая быстрее изнашивается и сложнее обслуживается.

«Более экстремальная и менее предсказуемая погода оставляет меньше места для ошибок — необходимо учитывать каждую мелочь, от запоминания того, куда вы положили свои варежки, до очистки вашей техники от снега до того, как он растает и снова замерзнет», ​​— поделился Синдре Хагенсен, унтер-офицер норвежского артиллерийского дивизиона.

Ранее в США признали, что Арктика приобретает все большее стратегическое значение и является новым местом столкновения интересов Москвы и Вашингтона. Отмечается, что Россия усиливает военное присутствие в Арктике и в случае противостояния с США и НАТО сможет нанести серьезный ущерб противнику.