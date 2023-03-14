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09:16, 14 марта 2023Мир

Байден продлил срок законного пребывания в США для тысяч украинцев

NYT: президент США Байден продлил срок законного пребывания в стране для тысяч украинцев

Фото: Mario Tama / Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена продлила срок законного пребывания на американской территории для тысяч украинцев на фоне продолжения конфликта. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Уточняется, что срок пребывания для 25 тысяч граждан Украины продлили на год. Официальный представитель службы внутренней безопасности Анджело Фернандес заявил, что для такого решения есть важные гуманитарные причины. Отмечается, что всего с начала боевых действий в США прибыло около 300 тысяч украинцев.

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Виктория Кондратьева
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