Французским журналистам вынесли приговор за шантаж короля Марокко

Журналистов Лорана и Грасье приговорили к году тюрьмы условно за шантаж короля Марокко

Суд Парижа приговорил французских журналистов Эрика Лорана и Катрин Грасье к году тюрьмы условно за попытку шантажа в отношении короля Марокко Мухаммеда VI. Об этом сообщает Agence France Presse, передает ТАСС.

Также журналисты должны заплатить штраф в размере 10 тысяч евро. Лоран и Грасье свою вину не признали, их адвокаты намерены подать апелляцию.

Инцидент произошел в августе 2015 года. Когда журналисты выходили из парижского отеля, к ним подошли стражи порядка и попросили пройти с ними. В ходе обысков у журналистов обнаружили два конверта с 40 тысячами евро (примерно три миллиона рублей) в каждом. Это был аванс, который авторы получили за то, чтобы их новая книга с компрометирующими сведениями о марокканском короле не увидела свет.

В качестве доказательства виновности журналистов защита монарха предъявила следствию аудиозаписи трех встреч с Лораном и Грасье. Среди них была и запись первой беседы, во время которой была озвучена сумма в три миллиона евро.

Это не первая работа о монархе Марокко, которую готовили Грасье и Лоран. В 2012 году они выпустили книгу «Король-хищник». Решение начать расследование в отношении действующего правителя Марокко было принято после его появления в рейтинге самых богатых монархов в журнале Forbes в 2009 году.

