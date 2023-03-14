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15:22, 14 марта 2023Ценности

Раскрыто тайное значение голубого банта на нарядах звезд на «Оскаре»

Звезды пришли на «Оскар» с голубыми бантами в поддержку Агентства ООН по делам беженцев

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Журналисты Independent раскрыли тайное значение голубых бантов на нарядах знаменитостей, в которых они пришли на кинопремию «Оскар». Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Среди звезд, появившихся на ковровой дорожке с упомянутым аксессуаром, оказалась актриса Кейт Бланшетт, которую засняли в платье люксового бренда Louis Vuitton с изумрудным велюровым верхом с драпировкой и атласной черной юбкой длины макси. Выяснилось, что она надела брошь в виде банта в поддержку Агентства ООН по делам беженцев.

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Известно, что, помимо Бланшетт, инициативу поддержали британский актер Билл Найи, режиссер фильма «На западном фронте без перемен» Эдвард Бергер и филиппинская актриса Долли Де Леон. Отмечается, что каждая голубая лента изготавливалась вручную командой Knotty Tie Co, которая помогает переселенным беженцам с работой, обучением и образованием.

Церемония вручения «Оскара» прошла в Лос-Анджелесе 12 марта. Картина Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта «Все везде и сразу» была названа лучшим фильмом, а актером года признали Брендана Фрейзера. В то же время кинолента канадского режиссера Дэниела Роэра «Навальный» получила премию в категории «Лучший документальный фильм», а Мишель Йео забрала статуэтку в номинации «Лучшая актриса».

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Майя Пономаренко
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