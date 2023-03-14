ВКС России сбили украинский МиГ-29 в ДНР

Минобороны сообщило о сбитом ВКС России украинском самолете МиГ-29 в районе Красноармейска

Истребительной авиацией Воздушно-космических сил России (ВКС) удалось сбить украинский самолет МиГ-29 в районе Красноармейска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил журналистам во вторник, 14 марта, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он пояснил, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки было перехвачено 23 реактивных снаряда систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Смерч» и «Ураган».

Помимо этого, российским военнослужащим удалось ликвидировать 17 беспилотников противника в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

9 марта российское ведомство отчиталось о сбитых украинских самолете МиГ-29 и вертолете Ми-8 в Запорожье и ДНР. Тогда же российские ПВО перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, были уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов в ДНР и ЛНР, а также в Харьковской и Херсонской областях.