ВКС России сбили украинский МиГ-29 в ДНР
Истребительной авиацией Воздушно-космических сил России (ВКС) удалось сбить украинский самолет МиГ-29 в районе Красноармейска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил журналистам во вторник, 14 марта, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он пояснил, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки было перехвачено 23 реактивных снаряда систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Смерч» и «Ураган».
Помимо этого, российским военнослужащим удалось ликвидировать 17 беспилотников противника в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.
9 марта российское ведомство отчиталось о сбитых украинских самолете МиГ-29 и вертолете Ми-8 в Запорожье и ДНР. Тогда же российские ПВО перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, были уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов в ДНР и ЛНР, а также в Харьковской и Херсонской областях.