Sony анонсировала камеру для незрячих

Sony выпустила фотокамеру с лазерным проектором для людей с плохим зрением

Sony анонсировала камеру, которая позволит снимать фотографии людям, имеющим проблемы со зрением. Об этом сообщает издание The Verge.

Девайс был выпущен совместно с японской фирмой QD Laser. Комплект состоит из камеры Sony DSC-HX99 и лазерного проектора, который накладывается на видоискатель. Встроенный проектор позволяет направить захваченное камерой изображение в режиме реального времени непосредственно на сетчатку глаза.

По словам инженеров, таким образом пользователи с близорукостью, дальнозоркостью или астигматизмом могут видеть четкое изображение, не используя другие медицинские приборы. Камера Sony DSC-HX99 имеет 18-мегапиксельный сенсор и объектив 24-720 миллиметров. Встроенный лазерный проектор может проработать на одном заряде аккумулятора до четырех часов.

«Мы продолжаем использовать творческий подход и технологии для повышения доступности наших продуктов, услуг и опыта», — отметил вице-президент Sony Ян Ченг. Продвинутая камера с лазерным проектором будет доступна для покупки летом по цене 600 долларов, или около 45 тысяч рублей.

В мае 2022 года Google анонсировала поддержку аксессуаров для людей с плохим зрением на смартфонах Android. В частности, в новой версии ОС появится встроенная поддержка аксессуаров со шрифтом Брайля.