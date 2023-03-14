Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:10, 14 марта 2023Наука и техника

Sony анонсировала камеру для незрячих

Sony выпустила фотокамеру с лазерным проектором для людей с плохим зрением

Фото: Sony

Sony анонсировала камеру, которая позволит снимать фотографии людям, имеющим проблемы со зрением. Об этом сообщает издание The Verge.

Девайс был выпущен совместно с японской фирмой QD Laser. Комплект состоит из камеры Sony DSC-HX99 и лазерного проектора, который накладывается на видоискатель. Встроенный проектор позволяет направить захваченное камерой изображение в режиме реального времени непосредственно на сетчатку глаза.

По словам инженеров, таким образом пользователи с близорукостью, дальнозоркостью или астигматизмом могут видеть четкое изображение, не используя другие медицинские приборы. Камера Sony DSC-HX99 имеет 18-мегапиксельный сенсор и объектив 24-720 миллиметров. Встроенный лазерный проектор может проработать на одном заряде аккумулятора до четырех часов.

«Мы продолжаем использовать творческий подход и технологии для повышения доступности наших продуктов, услуг и опыта», — отметил вице-президент Sony Ян Ченг. Продвинутая камера с лазерным проектором будет доступна для покупки летом по цене 600 долларов, или около 45 тысяч рублей.

В мае 2022 года Google анонсировала поддержку аксессуаров для людей с плохим зрением на смартфонах Android. В частности, в новой версии ОС появится встроенная поддержка аксессуаров со шрифтом Брайля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
На Украине решили продолжать удерживать Артемовск
В Роспотребнадзоре оценили вероятность завершения пандемии COVID-19
Пашинян рассказал о желании приобрести квартиру в ипотеку
Бывший премьер Пакистана спрятался от ареста за преданной «армией»
Сотрудница российской полиции покрывала игорный бизнес сожителя и сына
Во Внуково прокомментировали сообщение о неизвестном беспилотнике над аэропортом
Путин призвал общество проявить консолидацию для победы
Минобороны озвучило потери ВСУ на двух направлениях
Путин заявил о создании пятой колонны после распада СССР
Женщина с голой грудью выбежала на сцену на концерте Аврил Лавин в знак протеста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.