Стало известно о попытке КНДР вынудить Сеул отказаться от стратегии Kill chain

Политолог Идзуми: КНДР пытается вынудить Южную Корею отказаться от стратегии Kill chain

Испытаниями ракет малой дальности Пхеньян, в частности, пытается добиться, чтобы официальный Сеул отказался от своей стратегии Kill chain, заявил почетный директор Центра исследований современных Корей при университете Сидзуока, профессор Хадзимэ Идзуми, пишет РИА Новости.

По его словам, ракетные пуски КНДР являются, безусловно, своего рода предупреждением для США и Южной Кореи. «Стратегия Kill chain предполагает, что при наличии каких-либо указаний на то, что Северная Корея проведет атаку с использованием ядерного оружия на Южную Корею, то будет произведен превентивный удар по Северной Корее», — объяснил он.

При этом, как уточнил эксперт, Сеул не имеет возможность получать очень точные данные. Профессор напомнил, что Северная Корея имеет все необходимое для ответного удара.

13 марта стало известно, что Северная Корея запустила две «стратегические крылатые ракеты» с подводной лодки. Также 9 марта КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря.