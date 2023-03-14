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02:12, 14 марта 2023Мир

В Германии генерала отправят в отставку после оценки действий России на Украине

Bild: министр обороны ФРГ отправит в отставку генерального инспектора Бундесвера Цорна

Фото: Pixabay

В Германии отправят в отставку генерального инспектора Бундесвера Эберхарда Цорна после его оценки действий России на Украине, соответствующее решение принял министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет издание Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

В публикации упоминается сентябрьское интервью высокопоставленного офицера журналу Fokus, в котором он отмечал, что действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) станут «контратаки, которыми можно отыграть участки или отдельные участки фронта, но не оттеснить Россию на широком фронте».

Цорн также заявлял, что российские войска могут «открыть второй фронт» и отмечал большие возможности России в военном плане. В материале указано, что его место займет генерал-лейтенант Карстен Брейер.

Ранее генеральный инспектор Вооруженных сил (ВС) Германии генерал Эберхард Цорн предупредил о потенциале российской армии и отметил, что его не стоит недооценивать, так как у России имеются «огромные запасы» вооружений.

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Марина Совина
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