Генеральный инспектор ВС Германии Эберхард Цорн предупредил о потенциале армии России

Генеральный инспектор Вооруженных сил (ВС) Германии генерал Эберхард Цорн предупредил о потенциале российской армии и отметил, что его не стоит недооценивать, так как у России имеются «огромные запасы» вооружений. Его слова передает Reuters.

Как пояснил Цорн, несмотря на привязку большого количества российских сухопутных сил к Украине, там не была развернута большая часть Военно-морского флота. Кроме того, инспектор увидел потенциал и в российских военно-воздушных силах. По его мнению, они могут представлять угрозу НАТО.

Мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил для открытия второго театра военных действий Эберхард Цорн Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии

Путин уже предупреждал о потенциале российской армии

Ранее о потенциале российской армии на Украине высказался президент России Владимир Путин. Он назвал «желание Запада воевать до последнего украинца» трагедией для украинского народа. «Похоже, все к этому идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез еще ничего не начинали», — предупредил российский глава.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил слова Путина. Он отметил, что таким образом президент напомнил, что потенциалы Москвы и Киева совершенно несоизмеримы. «И потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», — сказал он.

На Украине пожаловались на тяжелое положение ВСУ

В августе главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный констатировал тяжелое положение армии на фронте. Он рассказал, что российская армия продолжает наступать по всей линии фронта, наращивая интенсивность артиллерийских обстрелов. По его словам, позиции ВСУ подвергаются ударам по 700-800 раз ежедневно, а российские военные расходуют от 40 до 60 тысяч снарядов.

Незадолго до этого депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет констатировал, что боевой потенциал украинской армии уничтожен. Он выразил мнение, что на данный момент российским военнослужащим на Украине противостоят силы коллективного Запада, развернувшие там плацдарм. В качестве аргумента он привел масштабные поставки Киеву вооружений, а также большое количество иностранных наемников в рядах ВСУ.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял об огромных потерях украинской армии и теробороны. По его словам, Киев скрывает реальные цифры, однако со временем эти данные станут достоянием общественности. В настоящий момент формировать реальное представление о происходящем по ту сторону фронта позволяют показания украинских военнопленных, уточнил Шойгу.