Трамп пообещал привлечь Китай к ответственности за распространение COVID-19

Экс-президент США Трамп обещает привлечь КНР к ответственности за распространение COVID-19

Экс-президент США Дональд Трамп дал обещание, что в случае победы на президентских выборах привлечет Пекин к ответственности за распространение COVID-19 в мире, а также добьется полной независимости от китайского импорта предметов первой необходимости, сообщает телеканал RSBN в на своей странице в Twitter.

«Я привлеку Коммунистическую партию Китая к ответственности за распространение китайского вируса в мире», — заявил он.

Политик также заявил о намерении реализовать четырехлетний план, подразумевающий полный отказ от китайского импорта товаров первой необходимости и какого-либо взаимодействия с Пекином.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в том, что пандемия COVID-19 завершится в 2023 году, а вместе с этим будет снят режим международной чрезвычайной ситуации.