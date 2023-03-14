Американский военный раскритиковал заявление Пентагона об инциденте с дроном

Военный США Дрейвен раскритиковал заявление Пентагона об инциденте с БПЛА над Черным морем

Американский военный Ноктис Дрейвен раскритиковал заявление Пентагона об инциденте с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 над Черным морем. Об этом он написал в своем Twitter.

«Почему они продолжают говорить, что российский самолет столкнулся с БПЛА? Россия просто сбила бы его, если бы захотела, зачем пилоту рисковать своей жизнью и самолетом ради беспилотного дрона?» — задался он вопросом. По мнению Дрейвена, риторика американской стороны «безумна и так легко опровергается».