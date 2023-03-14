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06:24, 14 марта 2023Бывший СССР

Мэр Донецка рассказал об идее восстановления железнодорожного сообщения

Мэр Донецка Кулемзин заявил об идее восстановления железнодорожного сообщения

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Идея восстановления железнодорожного сообщения Донецка с другими городами разрабатывается, но ее воплощению мешает сложная ситуация с безопасностью, рассказал мэр города Алексей Кулемзин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Донецк девять лет живет в боевых условиях. Кулемзин отметил, что за это время город научился спокойствию. «Но бравада — то есть запуск железнодорожного сообщения исключительно для "галочки" и чтобы показать свою храбрость — не нужна», — подчеркнул он.

Политик сообщил о дальнейших намерениях изучать планы строительства железнодорожного вокзала. «Железнодорожный вокзал — цель большая, неповоротливая. Цель, которую укрыть невозможно», — резюмировал он.

Ранее Кулемзин заявил, что американская пропаганда не может объяснить, почему украинские военные обстреливают мирное население.

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Марина Совина
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