Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:29, 14 марта 2023Россия

Беспилотник атаковал химический завод в приграничном российском регионе

Mash: украинский беспилотник атаковал Брянский химический завод близ города Сельцо
СюжетРакетные удары по Украине:
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Украинский беспилотник атаковал Брянский химический завод близ города Сельцо. О происшествии в приграничном российском регионе сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным издания, дрон удалось сбить российской системе «Панцирь» в нескольких километрах от места предполагаемого удара.

По предварительным данным, аппарат запустили с территории Украины на границе с Брянской областью. Дрон противника двигался на малой высоте.

Место падения беспилотника было оцеплено силовиками. Власти приграничного региона пока ситуацию не комментировали.

9 марта стало известно, что в Брянской области уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. Губернатор российского региона Александр Богомаз тогда уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Раковка в Климовском районе Брянской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Кремль назвал условия для перехода ситуации на Украине в новое русло
Россиянин обвинил охранников супермаркета в похищении и избиении кастетом
Подсчитан объем «теневых резервов» России за рубежом
В СПЧ предложили ввести учет всех собак в России
Протестующие под христианским знаменем грузинские консерваторы попали на видео
В Кремле не обнаружили влияния банковского кризиса в США на российскую экономику
Инвалиду-колясочнику отказали в посадке в российский самолет по одной причине
Аксенов предложил законодательно «обнулить» выступающих против России людей
Синоптик назвал первый признак весеннего сценария погоды
Глава WADA заявил о недоверии к антидопинговой системе в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.