Беспилотник атаковал химический завод в приграничном российском регионе

Mash: украинский беспилотник атаковал Брянский химический завод близ города Сельцо

Украинский беспилотник атаковал Брянский химический завод близ города Сельцо. О происшествии в приграничном российском регионе сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным издания, дрон удалось сбить российской системе «Панцирь» в нескольких километрах от места предполагаемого удара.

По предварительным данным, аппарат запустили с территории Украины на границе с Брянской областью. Дрон противника двигался на малой высоте.

Место падения беспилотника было оцеплено силовиками. Власти приграничного региона пока ситуацию не комментировали.

9 марта стало известно, что в Брянской области уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. Губернатор российского региона Александр Богомаз тогда уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Раковка в Климовском районе Брянской области.