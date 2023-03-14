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12:40, 14 марта 2023Россия

Психиатр оценил шансы попадания в лечебницу из-за духов

Врач Файнзильберг заявил, что духи не могут вызвать психическое расстройство

Фото: Unsplash

Запах духов не может вызвать психическое расстройство у здорового человека. Так врач-психиатр Владимир Файнзильберг оценил новость о том, что в Москве девушка понюхала духи, которые ей подарил незнакомец, и попала в психиатрическую лечебницу. Слова специалиста приводит «Ридус».

«Сам по себе запах — какой-либо — не может вызвать психическое расстройство у психически здорового человека, конечно. Только если человек был болен до этого, то какой-нибудь сильный запах может спровоцировать обострение его состояния», — объяснил психиатр.

По его мнению, если духи и содержали какой-либо опасный препарат, то его вдыхание могло вызвать кратковременное влияние на психику. При этом в данном случае речь может идти только о малой концентрации вещества.

13 марта стало известно, что в Москве девушка, стоявшая в пробке на дороге, понюхала духи, которые ей подарил незнакомец. По словам родственников, в следующие несколько дней у пострадавшей начались перепады настроения, а затем она начала рассказывать об «эмбрионах, которые выпускают собак».

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Никита Абрамов
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