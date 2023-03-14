В Госдуме отреагировали на решение сотрудников Wildberries о забастовке

Депутат Госдумы Полуянова: ситуация со штрафами для сотрудников Wildberries недопустима

Ситуация вокруг новых правил для сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries является недопустимой, заявила член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова. В беседе с «Лентой.ру» депутат заявила о готовности предпринять все необходимые для разрешения проблемы усилия.

«Учитывая приоритеты национальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, считаю данную ситуацию недопустимой и требующей оперативного вмешательства всех заинтересованных структур. Со своей стороны готова предпринять все усилия для разрешения сложившейся проблемы. Уверена, коллеги из депутатского корпуса меня поддержат», — сказала Полуянова.

Сегодня, в столь непростое экономическое время, развитие малого и среднего предпринимательства является приоритетом государственной политики, считаю, что подобного рода ситуации направлены на «раскачивание экономической лодки» Наталия Полуянова член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству

Она также подчеркнула, что маркетплейсы занимают важную нишу в сфере экономического и социального развития страны.

«Данная структура (маркетплейсы — прим. «Ленты.ру») развивается семимильными шагами. Сегодня подобные офисы (ПВЗ — прим. «Ленты.ру») есть практически в каждом населенном пункте. Это дополнительные рабочие места, возможность для начинающих предпринимателей попробовать себя в бизнесе», — отметила парламентарий.

14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решила устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: теперь, согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены. В частности, если покупатель возвращает бракованную вещь обратно в ПВЗ, с их владельцев удерживают полную стоимость товара. Кроме того, они обязаны выплатить всю цену продукции, если в полученной посылке не по их вине оказался другой предмет. По словам работников, списания за подмены начались уже 9 марта.

«Лента.ру» побеседовала с протестующими сотрудниками и спросила их о причинах забастовки. Так, менеджер одного из ПВЗ Денис утверждает, что за долги могут списать 100 процентов зарплаты сотрудника — у самого мужчины за полгода накопился долг к компании размером 350 тысяч рублей. Другая сотрудница ПВЗ, Ольга, тоже участвует в забастовке: она назвала предоставленные компанией условия труда «рабскими» и подчеркнула, что сотрудников штрафуют за факторы, которые от них не зависят.

«Лента.ру» также отправила официальный запрос в Wildberries с просьбой объяснить новую политику штрафов и прокомментировать начавшиеся протесты, однако не получила ответ на момент публикации.