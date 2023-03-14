Подсчитана сумма переплаты финнами за электричество в 2022 году

Yle: жители Финляндии переплатили за электричество около 5 млрд евро в 2022 году

Жители Финляндии переплатили за электричество около пяти миллиардов евро в 2022 году, об этом сообщила телерадиовещательная компания Yle.

Согласно подсчетам, такая сумма образовалась из-за роста цены за киловатт-час. Так, в 2020 году она составляла 2,8 цента, а в 2022 – достигла 20 центов на фоне энергокризиса в Европе.

Профессор университета Аалто Петер Лунд пояснил, что себестоимость производства электроэнергии осталась прежней, а компании наживаются и получают огромную выгоду от сложившихся обстоятельств.

Основной причиной роста цен назван конфликт на Украине и прекращение поставок энергоресурсов из России. Еще одним обстоятельством эксперты называют предельное образование в секторе энергетики. Так, финны не могут пользоваться по-настоящему дешевой альтернативной энергией по вине рынка.

Ранее был оценен убыток Финляндии от потери отдыхающих из России — туристический сектор страны в связи с закрытием границы для россиян может потерять несколько миллиардов евро в год.