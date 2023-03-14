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19:45, 14 марта 2023Интернет и СМИ

Галустян раскрыл изнанку популярного проекта на ТНТ

Галустян заявил, что в «Новых звездах в Африке» не ожидал истерик от некоторых участников

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Шоумен и комик, ведущий популярного проекта «Новые звезды в Африке» Михаил Галустян заявил, что некоторые участники шоу устраивали истерики вопреки его ожиданиям и представлениям об этих людях. Изнанку программы он раскрыл в интервью «Аргументам и фактам».

По словам Галустяна, на испытаниях в проекте более устойчивыми себя показали спортсмены, а в повседневной жизни в лагере — представители шоу-бизнеса. «Многие участники, которые до прихода в наше реалити казались мне людьми со стержнем, может быть, даже хладнокровными, вдруг очень неожиданно раскрылись. Капризничали, устраивали истерики», — добавил шоумен.

Ведущий программы отметил, что на такое поведение героев проекта отчасти провоцирует выход из зоны комфорта: участники сталкиваются с голодом, испытаниями, а также сплетнями и интригами. Он также не исключил, что некоторые звезды шоу-бизнеса на съемках могут намеренно оказывать психологическое давление на своих соперников.

Шоу «Новые звезды в Африке» выходит на ТНТ с 12 марта. В программе известные личности — представители шоу-бизнеса, спортсмены, блогеры — живут в Африке в экстремальных условиях и состязаются друг с другом.

Ранее ведущая «Звезд в Африке» певица Ольга Бузова рассказала о сложностях работы над передачей. По ее словам, съемки не прекращаются даже в дождь и ураган.

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Маргарита Щигарева
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