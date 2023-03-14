В Центре Гамалеи оценили опасность найденных в Сибири древних вирусов

В Центре имени Гамалеи призвали не опасаться обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири вирусов

Не стоит опасаться древних вирусов, которые нашли в вечной мерзлоте Якутии. Об этом, оценивая опасность находок ученых, заявил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Александр Бутенко, сообщает «Говорит Москва».

«Думаю, что надо относиться к ним [вирусам] философски, что они есть, что они могут быть, что они были уже давным-давно. Мириады таких вирусов обнаруживаются, например, у планктона в океанах, в креветках, в рыбах», — сказал специалист.

По его словам, открытия подобных вирусов интересны с научной точки зрения, но это не является поводом для беспокойства.

В ноябре 2022 года группа российских, французских и немецких ученых нашла в вечной мерзлоте Сибири, в Якутии, несколько вирусов возрастом почти 50 тысяч лет. Когда организмы разморозили после пребывания во льдах в течение нескольких тысяч лет, они ожили и оказались способны убивать: древний вирус напал на амебу и убил ее.

Впоследствии на портале научной информации Phys.org появилось сообщение группы исследователей, в котором говорилось, что найденные древние вирусы не опасны для человека. По мнению специалистов, патогены представляют собой гигантские ДНК-вирусы, которые поражают только амеб. Исследователи подчеркнули, что эти вирусы далеки от тех, которые поражают млекопитающих.