Гузеева пожаловалась на болезнь

Телеведущая Лариса Гузеева пожаловалась, что уже третью неделю болеет

Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что уже больше двух недель болеет. Об этом она рассказала в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я продолжаю болеть, третья неделя, это какой-то ужас», — пожаловалась телеведущая в опубликованном ролике. В кадре также были видны лежащие на столе лекарства. Подробности своего недомогания она не привела.

Ранее Гузеева прокомментировала слухи об эмиграции в Израиль. Она подтвердила, что находится за рубежом, однако опровергла информацию о переезде из России.

В 2021 году Гузеева переболела коронавирусом. Телеведущая провела почти месяц в московской больнице №40, которая находится в Коммунарке. Позднее она рассказывала, что после COVID-19 у нее стало часто болеть горло, проявляются приступы агрессии и проблемы с памятью. Кроме того, актриса жаловалась на выпадение волос.