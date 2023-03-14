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20:25, 14 марта 2023Интернет и СМИ

Гузеева пожаловалась на болезнь

Телеведущая Лариса Гузеева пожаловалась, что уже третью неделю болеет

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что уже больше двух недель болеет. Об этом она рассказала в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я продолжаю болеть, третья неделя, это какой-то ужас», — пожаловалась телеведущая в опубликованном ролике. В кадре также были видны лежащие на столе лекарства. Подробности своего недомогания она не привела.

Ранее Гузеева прокомментировала слухи об эмиграции в Израиль. Она подтвердила, что находится за рубежом, однако опровергла информацию о переезде из России.

В 2021 году Гузеева переболела коронавирусом. Телеведущая провела почти месяц в московской больнице №40, которая находится в Коммунарке. Позднее она рассказывала, что после COVID-19 у нее стало часто болеть горло, проявляются приступы агрессии и проблемы с памятью. Кроме того, актриса жаловалась на выпадение волос.

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Маргарита Щигарева
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