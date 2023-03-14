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09:08, 14 марта 2023Ценности

Парикмахер назвала визуально старяющую женщин прическу

Парикмахер Николь Петти: укладка с начесом может подчеркнуть морщины и испортить внешность

Фото: unsplash

Сотрудница салона Milk + Blush Николь Петти назвала прическу, которая визуально старит женщин. Соответствующий комментарий приводит Express.co.uk.

По словам эксперта, женщинам зрелого возраста стоит избегать укладки с начесом, поскольку она способна испортить внешний вид и подчеркнуть морщины. «Для этой прически требуется много продуктов, которые оказывают давление на волосы, что может привести к их чрезмерной ломкости», — добавила Петти.

Кроме того, как утверждает специалистка, упомянутая укладка может заострить внимание на любых признаках старения. «Стиль 50-х и 60-х годов выделяет гусиные лапки в области глаз», — заявила парикмахер.

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В качестве альтернативы Петти предложила пожилым женщинам носить классический шиньон, который зрительно добавляет объем волосам. «Такой способ является мгновенной и гораздо более дешевой заменой косметическому уходу за лицом или ботоксу», — уточнила она.

В январе парикмахер и визажист Дана Тейт раскрыла три визуально старящие ошибки при создании прически. В первую очередь эксперт призвала подписчиков перестать закрашивать седину краской темных цветов. Вдобавок специалист отметила в перечне ошибок короткие прямые челки и обильное использование лака для укладки волос.

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Екатерина Ештокина
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