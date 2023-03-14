Названы основные причины выпадения волос у молодых женщин

Трихолог Нагайцева: спровоцировать выпадение волос могут дефицит железа и прием лекарств

Самыми распространенными причинами выпадения волос у женщин являются длительный прием лекарств и некоторые заболевания. К такому выводу пришла дерматовенеролог-трихолог Юлия Нагайцева в беседе с News.ru.

Нагайцева сообщила россиянам, что спровоцировать выпадение волос могут частый прием противовоспалительных лекарств, в частности, ибупрофена, который «пьют и от головной, и от зубной боли», или перенесенная новая коронавирусная инфекция. При этом основной причиной врач назвала дефицит железа в организме.

Латентный дефицит железа — проблема номер один у женщин, особенно молодых женщин детородного возраста Юлия Нагайцева дерматовенеролог-трихолог

Помимо этого, по словам трихолога, на состояние волос оказывают воздействие проблемы в работе эндокринной системы, патологии щитовидной железы, а также нехватка витаминов В7 и D, цинка, селена, магния. Ускорить потерю шевелюры может и неправильное питание, в котором недостает белка, добавила Нагайцева.

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