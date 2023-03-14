Мужчина решил завести щенка и испугался его смеха

Daily Star: мужчина приехал к заводчику собак и едва не купил гиену

Пользователь соцсети решил завести собаку, приехал к заводчику и едва не купил гиену. Об этом сообщает Daily Star.

Мужчина откликнулся на объявление о продаже щенка и приехал к заводчику, чтобы посмотреть на него перед покупкой. Увидев животное, он сразу понял, что это гиена. Пользователь признался, что испугался, когда услышал смех хищника. «Я пытался с ним играть, а он просто смеялся... Он громко засмеялся, а потом укусил меня за ногу», — рассказал он.

Заводчик вывел к мужчине двух собак и заявил, что это родители щенка. Затем он вынес еще несколько детенышей гиены, и они начали смеяться в унисон. «Мораль этой истории такова: остерегайтесь таких заводчиков... Так вы можете случайно купить хорьков» — пошутил мужчина.

Он поделился произошедшим в социальной сети, показав фотографию щенка, и многие пользователи сравнили его со злодеем диснеевского мультфильма. «Вы купили одного из злодеев из "Короля Льва"», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что женщина из Китая думала, что завела щенка тибетского мастифа, но собака оказалась медведем. Хозяйка забила тревогу через два года, когда пес стал ходить на задних лапах.