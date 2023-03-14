Раскрыты характеристики и стоимость нового iPhone SE

Ubergizmo: стоимость iPhone SE 4 поколения составит до 500 долларов

Обновленный iPhone SE будет оценен Apple в 400-500 долларов. Об этом сообщает издание Ubergizmo.

Авторы медиа прокомментировали информацию инсайдера Мин-Чи Ко о том, что Apple перенесла выпуск iPhone SE четвертого поколения на 2024 год. По словам специалистов, с выходом новинки у американской компании появится возможность закрепиться в сегменте недорогих телефонов — в настоящий момент Apple занимает лидирующие позиции на рынке премиальных гаджетов.

По оценке авторов, сейчас многие потребители «как никогда хотят» владеть смартфоном от Apple, и выпуск недорогого устройства может привлечь их внимание. Журналисты раскрыли характеристики и стоимость будущего девайса, заявив, что iPhone SE будет оценен в 400-500 долларов, или около 30-40 тысяч рублей. В материале говорится, что новый аппарат составит сильную конкуренцию субфлагманам на Android — в частности, Google Pixel 6a и Samsung Galaxy A53.

Инсайдеры отметили, что дизайн iPhone SE будет обновлен — устройство получит 6,1-дюймовую OLED-панель и избавится от кнопки Home. Также аппарат будет иметь процессор A16 Bionic, от 4 до 6 гигабайт оперативной памяти, 128 гигабайт встроенной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый и порт USB-C.

В начале марта аналитики Counterpoint сообщили, что 8 из 10 самых продаваемых смартфонов 2022 года принадлежат Apple. Лидером рейтинга оказался iPhone 13, кроме телефонов на iOS в список вошли Samsung Galaxy A13 и Samsung Galaxy A03.