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13:30, 14 марта 2023Россия

Россиянин обвинил охранников супермаркета в похищении и избиении кастетом

Житель Уфы обвинил охранников сетевого магазина в похищении и жестоком избиении

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

19-летний житель Уфы Алмаз обвинил охранников сетевого магазина в похищении и жестоком избиении кастетом и дубинкой. По его словам, сотрудники супермаркета приняли его за мошенника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Уфимец рассказал, что кассир вызвала охрану, пока он делал покупки. На место прибыли четверо крупных мужчин, которые затащили Алмаза в подсобное помещение, утверждает он. Там они якобы избили молодого человека кастетом и дубинкой.

Алмаз утверждает, что ему в рот засовывали ботинок, а также показывали бутылку со смазанным кремом горлышком и приказывали снять штаны. Остаток дня россиянина катали по городу на автомобиле и мучали, высадив только вечером. «Эти люди говорили, что они бывшие полицейские, и ничего им за это не будет», — резюмировал он.

Пострадавший получил сотрясение мозга и перелом лодыжки. После произошедшего он обратился в полицию. По факту его обращения ведется проверка.

В феврале на видео попало избиение охранником покупателя у входа в один из московских торговых центров. Драке предшествовал словесный конфликт. Пострадавший мужчина попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и несколькими переломами.

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Алан Босиков
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