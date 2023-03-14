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13:06, 14 марта 2023Силовые структуры

В Новой Каховке один человек пострадал в результате теракта

Глава Новой Каховки сообщил об одном пострадавшем в результате теракта
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В Новой Каховке произошел теракт, пострадал один человек. Об этом РИА Новости сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

По его словам, самодельное взрывное устройство сработало недалеко от стоявшего автомобиля. Российские спецслужбы начали расследование теракта.

Леонтьев отметил, что пострадавший госпитализирован, его жизнь вне опасности.

10 марта Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в России предотвратили 64 теракта в 2022 году и выявили 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций.

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Любовь Ширижик
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