В Госдуме перечислили плюсы повышения призывного возраста в России

Депутат Госдумы Картаполов заявил, что повышение призывного возраста сократит расходы

Если в России повысят призывной возраст, это позволит сократить расходы благодаря отсутствию необходимости обучать призывников. Преимущества повышения возраста призыва перечислил депутат Государственной думы и автор соответствующего законопроекта Андрей Картаполов, его цитирует РБК.

«Основная экономия будет заключаться в том, что люди будут приходить, имеющие специальность. То есть их не надо будет практически заново обучать, а сейчас очень многие специальности военные являются родственными специальностями с гражданскими», — уточнил парламентарий.

По его словам, преимуществом также является тот факт, что на службу в армию будут приходить уже «взрослые люди» со специальностью и опытом, из-за чего повысится качество комплектования личного состава и Вооруженных сил в целом.

Картаполов пояснил, что законопроект предполагает сохранить возможность поступления на службу с 18 лет для сохранения процесса поступления девушек и молодых людей в военные вузы. В Думе не увидели минусов в повышении призывного возраста, сказал депутат, подчеркнув, что это не приведет к увеличению числа срочников или особым нагрузкам на военкоматы.

13 марта в Госдуму внесли проект закона об изменении призывного возраста в России. Авторы инициативы предлагают с 1 января 2024 года поднять предельный возраст призыва на срочную службу с 27 до 30 лет. При этом повышение минимального возраста призыва будет производиться поэтапно. С начала 2024 года перестанут призывать граждан в возрасте 18 лет, с 1 января 2025-го призыву не будут подлежать 19-летние россияне, а еще через год переходный период закончится и установят окончательный вариант нового призывного возраста — от 21 года до 30 лет.

Впоследствии Картаполов уточнил, что призыв на срочную службу в армию в 2023 году пройдет без изменений. Депутат рассчитывает, что закон о повышении возраста призывников будет принят в весеннюю сессию Госдумы.