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19:54, 14 марта 2023Среда обитания

Клава Кока рассказала о поиске квартиры для родителей

Певица Клава Кока рассказала о поиске квартиры в Москве для родителей

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Российская певица Клавдия Высокова, известная под псевдонимом Клава Кока, сообщила о том, что выбирает для своих родителей квартиру в Москве. Об этом она рассказала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Итак, мы начинаем со всем семейством выбор квартиры мечты для родных. Пришло, так сказать, время исполнить эту мечту нашей большой семьи», — заявила звезда. Она сняла для поклонников несколько видео возле одного из столичных жилых комплексов, где вместе с отцом, матерью, сестрой и братом занималась поисками объектов для покупки. Кока отметила, что ее отец много лет проработал в сфере недвижимости, так что обмануть его не удастся.

Певица выразила надежду, что уже к лету ее семья будет проживать в собственной квартире. Она также спросила своего брата о том, какой, по его мнению, будет купленная квартира. «Большая, светлая, красивая, стильная и уютная», — ответил он. Молодой человек добавил, что ремонт в ней интереснее было бы сделать самому. Напоследок звезда поинтересовалась у подписчиков, что они предпочли бы — выбрать квартиру с отделкой или без.

В августе 2022 года Кока показала поклонникам интерьер своей квартиры в Москве. На одном из опубликованных снимков певица позирует на фоне однотонных стен светлого оттенка, за ее спиной видны кондиционер и картина на стене. Кроме того, в доме у звезды есть открытый балкон, откуда открывается вид на реку.

Полина Кислицына
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