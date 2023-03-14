В Северной Осетии рассказали о работе КПП на границе с Грузией

ГУ МЧС: КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе работает в штатном режиме

Пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России и Грузии возобновил работу в штатном режиме. Об этом рассказали в Telegram-канале ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания.

Согласно опубликованной информации, КПП открылся с 11:45 мск 14 марта. «В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов за исключением большегрузного автотранспорта, на участке Владикавказ — Ларс — в обоих направлениях», — говорится в публикации.

Уточняется, что дорога была закрыта ночью 14 марта из-за ухудшения погодных условий и для расчистки дороги от снега на грузинской стороне.

Ранее стало известно, что за прошедшую неделю более 14 тысяч человек въехали в Россию из Грузии через пункт пропуска «Верхний Ларс». Власти республики отметили, что число лиц, прибывших на территорию РФ, выросло — из Грузии прибыли 14 072 человека.