Экс-советник Кучмы предупредил Зеленского о риске расправы

Экс-советник Кучмы предрек расправу Зеленскому при окружении группировки ВСУ в Артемовске

Президенту Владимиру Зеленскому может грозить физическая расправа при окружении группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Зеленский, вдумайся, если, не дай бог, случится там Иловайск или Дебальцево, ты вообще представляешь последствия для себя? Что с тобой сделают? С тобой, с твоей семьей», — предупредил Соскин.

По словам украинского политического деятеля, ситуация, которая сложилась в Артемовске, является критической из-за задержки Западом поставок вооружения и постепенном сжатии кольца вокруг города российскими силами. В своем заявлении бывший советник Кучмы задался вопросом, кто будет отвечать за происходящее, и заявил, что командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского «поднимут на вилы» в том случае, если «сейчас котел будет».

Ранее гранатометчик отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сыротюк заявил, что украинские военные в Артемовске испытывают нехватку боеприпасов. Российские силы, по его словам, в настоящее время имеют преимущество в артиллерийском огне.

В свою очередь, президент Украины провел заседание Ставки верховного главнокомандующего ВСУ, в ходе которого было принято решение продолжать удерживать Артемовск.

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ готовят контрнаступление в районе Артемовска. По его словам, оно должно пройти в четыре удара. Также он отметил, что в районе Артемовска постоянно дислоцируются порядка 50 тысяч украинских военнослужащих.