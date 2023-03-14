Заключенный фиктивно сдавал в аренду жилье из колонии и обманул полсотни россиян
27-летний житель города Мирный Республики Саха занимался махинациями, отбывая срок в колонии Приморского края за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.
Мужчина публиковал на популярных интернет-сайтах фиктивные объявления о сдаче в аренду квартир во Владивостоке и Якутске по низким ценам. Потенциальным арендаторам он представлялся владельцем жилья и просил предоплату, но после получения денег переставал выходить на связь. Его жертвами стали 54 гражданина, которые лишились в общей сложности 912 тысяч рублей.
Похищенные средства заключенный тратил на спортивные ставки и личные нужды. Мошенничество вскрыли полицейские, мошенник вновь предстанет перед судом.
Его этапировали из колонии во Владивосток для участия в судебном процессе.