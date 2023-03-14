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10:52, 14 марта 2023Силовые структуры

Заключенный фиктивно сдавал в аренду жилье из колонии и обманул полсотни россиян

МВД: заключенный колонии обманул полсотни граждан по фиктивным объявлениям об аренде жилья
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

27-летний житель города Мирный Республики Саха занимался махинациями, отбывая срок в колонии Приморского края за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

Мужчина публиковал на популярных интернет-сайтах фиктивные объявления о сдаче в аренду квартир во Владивостоке и Якутске по низким ценам. Потенциальным арендаторам он представлялся владельцем жилья и просил предоплату, но после получения денег переставал выходить на связь. Его жертвами стали 54 гражданина, которые лишились в общей сложности 912 тысяч рублей.

Похищенные средства заключенный тратил на спортивные ставки и личные нужды. Мошенничество вскрыли полицейские, мошенник вновь предстанет перед судом.

Его этапировали из колонии во Владивосток для участия в судебном процессе.

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Любовь Ширижик
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