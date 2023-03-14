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01:02, 14 марта 2023Ценности

Блогерша показала на видео мать в откровенном наряде и восхитила зрителей

В сети восхитились матерью блогерши Талии Джоли в откровенном наряде

Кадр: @thaliajoliee

Блогерша Талия Джоли показала на видео мать в откровенном наряде и восхитила зрителей. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте девушки, который насчитывает более 81 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах женщина предстала в ярко-синем бюстье с эффектом пуш-ап, которое обнажало часть груди и живота и было оформлено металлической фурнитурой. При этом лямки изделия обвивали ее шею в виде чокера. Также родственница инфлюэнсерши надела черное болеро, легинсы с завышенной талией и остроносые ботинки на высоких каблуках. Кроме того, она дополнила образ массивным браслетом и синим маникюром, сделала макияж с акцентом на глазах и распустила волосы, уложив их волнами. «Когда твоя мама одевается лучше тебя», — подписала публикацию юзерша.

Пользователи сети оценили внешний вид женщины в комментариях. «Боже, она сногсшибательна», «Хочу признаться, что слежу за твоей страницей из-за твоей мамы», «Она прекрасна», «Твоя мама замужем?» — заявили они.

В январе мать блогерши с никнеймом @alinamour примерила ее одежду и восхитила пользователей сети. Вначале на размещенных кадрах женщина предстала в белом свитшоте и черных легинсах с пылесосом в руках.

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Алина Гостева
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