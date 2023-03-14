Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:40, 14 марта 2023Забота о себе

Агата Муцениеце раскритиковала стереотип о простом женском счастье

Актриса Агата Муцениеце пожаловалась на давление окружающих из-за отсутствия мужа

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Популярная актриса Агата Муцениеце раскритиковала популярный стереотип о простом женском счастье и заявила, что можно быть полноценным человеком и без мужа. Об этом сообщает издание StarHit.

34-летняя звезда «Закрытой школы» пожаловалась, что после развода с Павлом Прилучным в 2020 году регулярно сталкивается с давлением со стороны окружающих из-за отсутствия рядом с ней мужчины. Ей постоянно желают счастья и при этом подразумевают, что для этого она должна найти нового партнера. Однако артистка уверена, что счастье женщины заключается не только в семье и детях, но и в самореализации.

Принято, что то, в чем женщина должна реализоваться, — это семья, дети, кухня. Вот тогда она молодец. (…) Вот это счастье! Почему так у нас до сих пор считается? Хотя я чувствую себя успешной женщиной, востребованной и так далее, все продолжают давить, что без семьи нет счастья. Нет, я с этим согласиться не могу. Думаю, нужно уметь находить баланс

Агата МуцениецеАктриса
Материалы по теме:
Попытка суицида, психлечебница и развод-катастрофа. Как живет и справляется с любовными неудачами Дрю Бэрримор?
Попытка суицида, психлечебница и развод-катастрофа.Как живет и справляется с любовными неудачами Дрю Бэрримор?
22 января 2023
Групповое изнасилование, шесть браков и плата за сексуальность: Памела Андерсон прервала молчание и рассказала о травмах
Групповое изнасилование, шесть браков и плата за сексуальность:Памела Андерсон прервала молчание и рассказала о травмах
5 февраля 2023

По словам Муцениеце, только после тяжелого развода она смогла полностью раскрыться в профессии: она часто снимается в кино и сериалах, озвучивает мультфильмы, ведет телепроекты. Актриса подчеркнула, что сейчас у нее нет отношений, но статус одиночки не мешает ей чувствовать себя полноценной и счастливой.

Ранее голливудская актриса Дрю Бэрримор рассказала о борьбе с алкоголизмом после развода с третьим мужем Уиллом Копельманом в 2016 году. Справиться с пагубной привычкой ей помогли работа, поддержка друзей и любовь к дочерям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России назвало причину падения дрона США в Черное море
Американские разведчики запросили более 70 миллиардов долларов на свои нужды
Пригожин оценил решение Литвы признать «Вагнер» террористической организацией
Названы лучшие курорты для отдыха в марте
США подтвердили разведывательную миссию сбитого над Черным морем БПЛА
В Пентагоне рассказали о судьбе обломков дрона MQ-9 в Черном море
МИД оценил реакцию Запада на позицию России по зерновой сделке
Звезда фильма «Телепорт» рассказала об отсутствии оргазма до 38 лет
«Спартак» дома сыграл вничью с «Уралом» в полуфинале Кубка России
Генерал НАТО проинформировал союзников об авиаинциденте с российским Су-27
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.