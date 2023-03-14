Агата Муцениеце раскритиковала стереотип о простом женском счастье

Актриса Агата Муцениеце пожаловалась на давление окружающих из-за отсутствия мужа

Популярная актриса Агата Муцениеце раскритиковала популярный стереотип о простом женском счастье и заявила, что можно быть полноценным человеком и без мужа. Об этом сообщает издание StarHit.

34-летняя звезда «Закрытой школы» пожаловалась, что после развода с Павлом Прилучным в 2020 году регулярно сталкивается с давлением со стороны окружающих из-за отсутствия рядом с ней мужчины. Ей постоянно желают счастья и при этом подразумевают, что для этого она должна найти нового партнера. Однако артистка уверена, что счастье женщины заключается не только в семье и детях, но и в самореализации.

Принято, что то, в чем женщина должна реализоваться, — это семья, дети, кухня. Вот тогда она молодец. (…) Вот это счастье! Почему так у нас до сих пор считается? Хотя я чувствую себя успешной женщиной, востребованной и так далее, все продолжают давить, что без семьи нет счастья. Нет, я с этим согласиться не могу. Думаю, нужно уметь находить баланс Агата Муцениеце Актриса

По словам Муцениеце, только после тяжелого развода она смогла полностью раскрыться в профессии: она часто снимается в кино и сериалах, озвучивает мультфильмы, ведет телепроекты. Актриса подчеркнула, что сейчас у нее нет отношений, но статус одиночки не мешает ей чувствовать себя полноценной и счастливой.

Ранее голливудская актриса Дрю Бэрримор рассказала о борьбе с алкоголизмом после развода с третьим мужем Уиллом Копельманом в 2016 году. Справиться с пагубной привычкой ей помогли работа, поддержка друзей и любовь к дочерям.