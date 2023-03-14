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15:45, 14 марта 2023Россия

Глава Мордовии обратился в Минобороны после видео военных к Путину

Глава Мордовии Здунов перенаправил Минобороны обращение военнослужащих к Путину

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Глава Мордовии Артем Здунов перенаправил Минобороны России обращение российских военнослужащих к главе государства Владимиру Путину. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Видеозапись с мобилизованными из Мордовии и Марий Эл появилась в сети в начале марта. Тогда военнослужащие обратились к президенту с жалобами на то, что их отправили на передовую без должной подготовки. Они рассказали, что в январе выехали из войсковой части в ЛНР, после чего их полк якобы расформировали и прикомандировали к луганским военным.

«Поскольку вопросы находятся в компетенции Министерства обороны Российской Федерации, в адрес руководства ведомства от главы Республики Мордовия Артема Здунова было направлено соответствующее обращение», — пояснили в пресс-службе.

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Там уточнили, что региональный штаб Мордовии «рассмотрел вопросы, которые подняли мобилизованные из региона» в своем видеообращении Путину. Помимо этого, по поручению главы Мордовии администрация и правительство региона также установили «постоянный контакт с военнослужащими из Мордовии, участвующими в СВО, и членами их семей».

9 марта глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев встретился с родственниками военнослужащих, которые записали видеообращение Путину. В пресс-службе губернатора, уточнили, что Зайцев не смог лично приехать к военнослужащим после их жалоб, так как в этот момент находился в ЛНР без доступа к интернету.

Ранее на жалобы еще одних военных отреагировал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Он обратился в военную прокуратуру после жалоб мобилизованных, которые находятся в зоне спецоперации, и их жен.

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Варвара Кошечкина
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