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13:41, 14 марта 2023Наука и техника

В России разработали гибкие и долговечные OLED-дисплеи

«Известия»: в России создали гибкие экраны со сроком службы до 20 лет

Фото: Bonninstudio / Shutterstock / Fotodom

Российские ученые рассказали о создании гибких экранов из полупроводников со сроком службы до 20 лет. Об этом сообщают «Известия».

Разработкой технологии занимались специалисты Санкт-Петербургского Политеха, СПбГУ, Алферовского университета и Сколтеха. По словам авторов исследования, получившиеся гибкие экраны примерно в три раза ярче и долговечнее OLED-дисплеев — они могут служить до 20 лет. Гибкие панели можно будет применять в военной, промышленной и потребительских сферах.

Для создания светодиодов специалисты применили нитевидные нанокристаллы, которые придают материалу способность растягиваться. Нанокристаллы имеют цилиндрическую форму диаметром 100 нанометров и длиной в несколько микрон. В ходе испытания материал продемонстрировал стабильность по итогам 500 циклов растяжения.

«Разработанная нами технология производства гибких полупроводниковых светодиодов дороже популярных сегодня OLED-дисплеев, однако она позволяет делать более яркие и долговечные гнущиеся экраны», — отметил директор Высшей инженерно-физической школы СПбПУ Иван Мухин.

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По словам экспертов, из-за высокой себестоимости получившиеся панели можно применять лишь в определенных нишах. Однако при массовом производстве себестоимость компонента снижается, что делает оправданным его использование в потребительских гаджетах.

В начале февраля ученые Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии рассказали о разработке ферментов для борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями. Высокая специфичность предполагает их использование в виде комплексных препаратов, в том числе в комбинации с антибиотиками.

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Андрей Ставицкий
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