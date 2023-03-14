В России разработали гибкие и долговечные OLED-дисплеи

«Известия»: в России создали гибкие экраны со сроком службы до 20 лет

Российские ученые рассказали о создании гибких экранов из полупроводников со сроком службы до 20 лет. Об этом сообщают «Известия».

Разработкой технологии занимались специалисты Санкт-Петербургского Политеха, СПбГУ, Алферовского университета и Сколтеха. По словам авторов исследования, получившиеся гибкие экраны примерно в три раза ярче и долговечнее OLED-дисплеев — они могут служить до 20 лет. Гибкие панели можно будет применять в военной, промышленной и потребительских сферах.

Для создания светодиодов специалисты применили нитевидные нанокристаллы, которые придают материалу способность растягиваться. Нанокристаллы имеют цилиндрическую форму диаметром 100 нанометров и длиной в несколько микрон. В ходе испытания материал продемонстрировал стабильность по итогам 500 циклов растяжения.

«Разработанная нами технология производства гибких полупроводниковых светодиодов дороже популярных сегодня OLED-дисплеев, однако она позволяет делать более яркие и долговечные гнущиеся экраны», — отметил директор Высшей инженерно-физической школы СПбПУ Иван Мухин.

По словам экспертов, из-за высокой себестоимости получившиеся панели можно применять лишь в определенных нишах. Однако при массовом производстве себестоимость компонента снижается, что делает оправданным его использование в потребительских гаджетах.

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