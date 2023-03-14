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04:30, 14 марта 2023Наука и техника

Озвучена польза оливкового масла для когнитивного здоровья

Nutrients: оливковое масло улучшает когнитивные функции

Фото: Unsplash

Ученые Фармацевтического колледжа Харрисона Обернского университета озвучили пользу оливкового масла для когнитивного здоровья. Выводы исследования описываются в статье, опубликованной в журнале Nutrients.

Авторы изучили 25 участников, испытывающих умеренные когнитивные нарушения. Испытуемых попросили включить в свой ежедневный рацион около 30 миллилитров (примерно три столовые ложки) оливкового масла на шесть месяцев. 13 участников употребляли оливковое масло первого отжима, а 12 — рафинированное оливковое масло. Первый вариант содержит в себе много фенолов — класс органических соединений, включающий в себя гидроксильную группу и бензол. Всем подопытным до и после употребления добавки провели диагностику: МРТ, когнитивные тесты, анализы крови на наличие биомаркеров болезни Альцгеймера.

Результаты эксперимента показали, что нерафинированное и рафинированное оливковое масло улучшает когнитивные функции, что отразилось на показателях по клинической деменции и другим поведенческим критериям. Полученные данные согласуются с предыдущими доклиническими испытаниями на мышах, направленными на исследование болезни Альцгеймера.

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При этом данные МРТ-сканирования не были одинаковыми у первой и второй группы. Масло первого отжима стимулировало работу гематоэнцефалического барьера и связь между различными областями мозга, а рафинированное увеличило функциональную активацию мозга в областях, ответственных за познание, что привело к лучшей памяти.

Биомаркеры болезни Альцгеймера — бета-амилоидные и тау-фосфорилированые белки — изменились в лучшую сторону сразу в двух группах. Возможно, это и вызвало улучшение функции гематоэнцефалического барьера, а также когнитивных способностей.

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Елена Апазиди
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