Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:04, 14 марта 2023Мир

Американский ветеран призвал вручать бойцам ВСУ фото Зеленского

Ветеран ВС США Дрейвен призвал вручать бойцам ВСУ медаль НАТО и фото Зеленского с деньгами

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Ветеран Вооруженных сил (ВС) США Ноктис Дрейвен заявил, что каждому раненому солдату Вооруженных сил Украины (ВСУ) следует вручать медаль НАТО и фото президента страны Владимира Зеленского. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

«Я считаю, что каждый раненный в бою солдат ВСУ должен быть награжден медалью НАТО с американским флагом и портретом Зеленского, держащего мешки с деньгами, чтобы напомнить им, за что они сражаются», — призвал американский ветеран.

Дрейвен добавил, что молится за безопасность россиян и за то, чтобы украинские солдаты прекратили воевать «вопреки своим интересам и от имени Запада».

Ранее Дрейвен посмотрел видео с природой Крыма и обратился к Украине. Он призвал Москву и Киев вернуться к переговорам для того, чтобы жить в согласии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США раскрыли последствия антироссийских санкций
Американский ветеран призвал вручать бойцам ВСУ фото Зеленского
Мужчина арендовал козу для необычной цели и испортил отношения с женой
Российские работодатели столкнулись с нехваткой инженеров
Стало известно о попытке КНДР вынудить Сеул отказаться от стратегии Kill chain
На Западе усомнились в возможностях ВСУ наступать из-за потерь
Трамп обещал предотвратить третью мировую войну
Опытный пилот рассказал о происходящем в самолете во время турбулентности
Трамп пообещал привлечь Китай к ответственности за распространение COVID-19
Стало известно об автоматическом продлении зерновой сделки при согласии сторон
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.