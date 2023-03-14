СКР возбудил дело по факту покушения на замглавы администрации Новой Каховки
Следователи возбудили дело по факту покушения на убийство заместителя главы Военно-гражданской администрации Каховского административного района Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).
По данным следствия, не позднее 12 часов 13 марта неизвестный заложил самодельное взрывное устройство (СВУ) вблизи кафе в Новой Каховке. В тот же день оно было приведено в исполнение. В результате замглавы администрации Новой Каховки получил телесные повреждения. Его госпитализировали. Как уточняет Telegram-канал Baza, речь идет о Виталии Гуре.
Следователи и криминалисты произвели осмотр места происшествия. Сейчас они устанавливают личность человека, заложившего устройство.
Ранее сообщалось, что российскую военную технику пытались подорвать на железной дороге в Приморье.