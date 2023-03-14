СКР возбудил дело по факту покушения на замглавы администрации Новой Каховки

СКР возбудил дело по факту покушения на замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гура

Следователи возбудили дело по факту покушения на убийство заместителя главы Военно-гражданской администрации Каховского административного района Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, не позднее 12 часов 13 марта неизвестный заложил самодельное взрывное устройство (СВУ) вблизи кафе в Новой Каховке. В тот же день оно было приведено в исполнение. В результате замглавы администрации Новой Каховки получил телесные повреждения. Его госпитализировали. Как уточняет Telegram-канал Baza, речь идет о Виталии Гуре.

Следователи и криминалисты произвели осмотр места происшествия. Сейчас они устанавливают личность человека, заложившего устройство.

Ранее сообщалось, что российскую военную технику пытались подорвать на железной дороге в Приморье.